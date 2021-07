F1: Fia e Mercedes condannano insulti razzisti rivolti a Hamilton (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - La tensione causata dall'incidente al via del Gp di Gran Bretagna tra Lewis Hamilton e Max Verstappen è proseguita anche dopo la bandiera a scacchi con il botta e risposta tra i due protagonisti ed è sfociata nel peggiore dei modi sui social network. Come confermato dalla Fia e dal team Mercedes, il pilota inglese è stato vittima di "molteplici insulti razzisti" sul web. Così la Federazione Internazionale e la Scuderia di Brackley hanno voluto diffondere un comunicato congiunto condannando i responsabili. "Durante e dopo il Gran Premio di Gran Bretagna - si legge nel comunicato -. Lewis ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. - (Adnkronos) - La tensione causata dall'incidente al via del Gp di Gran Bretagna tra Lewise Max Verstappen è proseguita anche dopo la bandiera a scacchi con il botta e risposta tra i due protagonisti ed è sfociata nel peggiore dei modi sui social network. Come confermato dalla Fia e dal team, il pilota inglese è stato vittima di "molteplici" sul web. Così la Federazione Internazionale e la Scuderia di Brackley hanno voluto diffondere un comunicato congiunto condannando i responsabili. "Durante e dopo il Gran Premio di Gran Bretagna - si legge nel comunicato -. Lewis ...

