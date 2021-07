F1 | Fia e Mercedes condannano insulti razzisti a Hamilton

(Di lunedì 19 luglio 2021) La Formula 1, la Federazione automobilistica internazionale (Fia) e il teamhanno condannato in una dichiarazione congiunta "le numerosi offese razziste sui social network" nei confronti del ...

Ultime Notizie dalla rete : Fia Mercedes

"Formula 1,- AMG Petronas F1 Team condannano questo comportamento nel modo più deciso possibile", ha aggiunto. "Queste persone non hanno posto nel nostro sport e invitiamo i ...La Formula 1, lae il- AMG Petronas F1 Team condannano questo comportamento nel modo più risoluto possibile. Queste persone non hanno posto nel nostro sport e chiediamo che i ...Roma, 19 lug. - La tensione causata dall'incidente al via del Gp di Gran Bretagna tra Lewis Hamilton e Max Verstappen è proseguita anche dopo la bandiera a scac ...Dopo la gara vittoriosa di Silverstone, Lewis Hamilton sul proprio account social ha ricordato che quanto accaduto 'è un promemoria dei pericoli di questo sport. Faccio i miei migliori auguri a Max ch ...