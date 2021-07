Evade dai domiciliari, 50enne denunciato dai carabinieri di Lacedonia (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Stazione di Lacedonia hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne che, ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli. Nel corso di un servizio di perlustrazione, i carabinieri hanno accertato che l’uomo non era presente nell’abitazione statuita per la citata misura alternativa: rintracciato nella piazza del paese, lo stesso non era in grado di fornire ai militari operanti una valida giustificazione in merito. Alla luce delle evidenze emerse, a suo carico è scattata la denuncia alla Procura ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione dihanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria unche, ristretto ai, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli. Nel corso di un servizio di perlustrazione, ihanno accertato che l’uomo non era presente nell’abitazione statuita per la citata misura alternativa: rintracciato nella piazza del paese, lo stesso non era in grado di fornire ai militari operanti una valida giustificazione in merito. Alla luce delle evidenze emerse, a suo carico è scattata la denuncia alla Procura ...

