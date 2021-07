Eutanasia legale, referendum a 155mila firme. Il “caso” Reggio Calabria rientrato dopo poche ore: “Aumenteremo i gazebo” (Di lunedì 19 luglio 2021) La polemica è rientrata in poche ore e sul corso Garibaldi, al centro di Reggio Calabria, anche ieri era attivo il gazebo per la raccolta firme per il referendum sull’Eutanasia legale che l’associazione Luca Coscioni sta portando avanti da tempo e che ha già raggiunto quota 155mila adesioni. Questo spazio per alcune ore sembrava conteso: l’associazione che lo chiedeva, il Comune che lo negava. Almeno stando a una mail con la quale due funzionari dell’amministrazione avevano negato la concessione “a lungo termine” di piazza Camagna “essendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) La polemica è rientrata inore e sul corso Garibaldi, al centro di, anche ieri era attivo ilper la raccoltaper ilsull’che l’associazione Luca Coscioni sta portando avanti da tempo e che ha già raggiunto quotaadesioni. Questo spazio per alcune ore sembrava conteso: l’associazione che lo chiedeva, il Comune che lo negava. Almeno stando a una mail con la quale due funzionari dell’amministrazione avevano negato la concessione “a lungo termine” di piazza Camagna “essendo ...

