+Europa tende la mano al Pd | ma senza 5Stelle Il progetto di Ferrandelli

(Di lunedì 19 luglio 2021) Emma Bonino ha detto che riprenderà la strada con i militanti di. Ma al congresso del partito che raccoglie molti degli ex pannelliani tra cui il segretario Benedetto Della Vedova e il presidente Riccardo Magi, nel fine settimana, è successo qualcosa in più. “Abbiamo gettato le basi per il rilancio del campo progressista, sfruttando la forza federativa dindo unaal Pd, offrendogli l’alternativa al giogo populista grillino”. A parlare è Fabrizio, dirigente del partito e regista di “buona parte dell’innovazione avvenuta all’interno del gruppo dirigente di + Europa”. La ...

