Esraa Abdel Fattah | finalmente libera l’attivista egiziana

(Di lunedì 19 luglio 2021), uno dei volti più importanti della rivoluzione del 2011 in Egitto, è stata scarcerata ieri, domenica 18 luglio 2021. Perchèera stata arrestata?e giornalista 43enne ha trascorso quasi due anni in detenzione dopo essere stata arrestata nell’ottobre 2019 durante un’ondata di arresti a tappeto. Era stata accusata

L'attivista- Fattah scarcerata dopo quasi due anni. Aveva la pagina Facebook '6 aprile' a sostegno dei lavoratori in sciopero e per chiedere riforme politiche20.13 Cairo,rilasciata attivista dopo 22 mesi La giornalista e attivista egiziana- Fattah, simbolo della rivoluzione 2011, è stata rilasciata dopo quasi 22 mesi di detenzione preventiva. Nell'ottobre 2019 era stata accusata di diffusione di notizie false e ...Dopo due anni di detenzione in carcere in Egitto è stata liberata ieri, domenica 18 luglio 2021, Esraa Abdel Fattah.L'attivista, 43 anni, si era opposta anche ai Fratelli Musulmani quando avevano preso il potere in Egitto nel 2012 e ha sostenuto le proteste del 2013 che hanno portato alla cacciata del presidente is ...