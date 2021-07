Era eroina la polvere trovata nell’appartamento di Libero De Rienzo. Si attende l’autopsia (Di lunedì 19 luglio 2021) Era eroina la polvere trovata nell’appartamento di Libero De Rienzo Era eroina la polvere trovata dentro l’appartamento di Libero De Rienzo, l’attore scomparso a Roma venerdì 16 luglio in circostanze ancora da chiarire e su cui la procura di Roma ha aperto un fascicolo. Secondo quanto dichiarato dagli investigatori, si tratterebbe di una singola dose, cosiddetta “da strada”, conservata in una bustina di cellophane, con un principio attivo piuttosto basso – intorno al 10 per cento – e priva di sostanze da ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021) EraladiDeEraladentro l’appartamento diDe, l’attore scomparso a Roma venerdì 16 luglio in circostanze ancora da chiarire e su cui la procura di Roma ha aperto un fascicolo. Secondo quanto dichiarato dagli investigatori, si tratterebbe di una singola dose, cosiddetta “da strada”, conservata in una bustina di cellophane, con un principio attivo piuttosto basso – intorno al 10 per cento – e priva di sostanze da ...

