Era eroina la polvere bianca trovata in casa di Libero De Rienzo (Di lunedì 19 luglio 2021) Martedì mattina, al Policlinico Gemelli di Roma, sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Libero De Rienzo. L'attore campano è stato trovato privo di vita nella sua abitazione capitolina – in zona Madonna del Riposo – la sera dello scorso giovedì. Secondo le prime notizie, il 44enne è stato stroncato da un infarto. I rilievi effettuati all'interno della sua casa hanno fatto emergere la presenza di una polvere bianca che è stata oggetto di un'analisi approfondita da parte dei Ris.

