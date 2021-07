Enrique Iglesias ci prova ancora con Me Pasé: ricordiamo quasi 30 anni di hit (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ tornato Enrique Iglesias, per la gioia dei suoi tantissimi fan che non vedevano l’ora di ascoltare un nuovo brano di quello che Billboard ha da poco definito “l’artista latino più grande di sempre”. Il pezzo si chiama Me Pase, ed è stato realizzato in collaborazione con Farruko, cantante portoricano che ha già avuto importanti collaborazioni con personaggi di fama internazionale come Daddy Yankee. Il brano aspira a diventare la hit dell’estate, grazie al suo energico reggaeton che invoglia a ballare e a divertirsi, provando a mettersi alle spalle un anno decisamente duro per tutti. Anche il videoclip di “Me Pase”, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 luglio 2021) E’ tornato, per la gioia dei suoi tantissimi fan che non vedevano l’ora di ascoltare un nuovo brano di quello che Billboard ha da poco definito “l’artista latino più grande di sempre”. Il pezzo si chiama Me Pase, ed è stato realizzato in collaborazione con Farruko, cantante portoricano che ha già avuto importanti collaborazioni con personaggi di fama internazionale come Daddy Yankee. Il brano aspira a diventare la hit dell’estate, grazie al suo energico reggaeton che invoglia a ballare e a divertirsi,ndo a mettersi alle spalle un anno decisamente duro per tutti. Anche il videoclip di “Me Pase”, ...

