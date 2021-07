Emma Bonino, la notizia è appena arrivata: l’annuncio in diretta tv (Di lunedì 19 luglio 2021) “Questo vostro congresso mi riscalda e sono contenta di riprendere la strada di più Europa con voi. Poi litigheremo ancora, sia ben chiaro, ma una cosa ho imparato in questi otto mesi e spero anche voi: che il rispetto non deve mai venire meno”. Lo ha annunciato Emma Bonino in diretta tv durante il congresso di Più Europa. La sala ha accolto l’annuncio del rientro della Bonino con una standing ovation. “Sono contenta di riprendere la strada con voi. Abbiamo attraversato un periodo brutto, oscuro e di scontro e mi è costato tanto farmi di lato. Ma volevo che la classe dirigente superasse ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 19 luglio 2021) “Questo vostro congresso mi riscalda e sono contenta di riprendere la strada di più Europa con voi. Poi litigheremo ancora, sia ben chiaro, ma una cosa ho imparato in questi otto mesi e spero anche voi: che il rispetto non deve mai venire meno”. Lo ha annunciatointv durante il congresso di Più Europa. La sala ha accoltodel rientro dellacon una standing ovation. “Sono contenta di riprendere la strada con voi. Abbiamo attraversato un periodo brutto, oscuro e di scontro e mi è costato tanto farmi di lato. Ma volevo che la classe dirigente superasse ...

Advertising

MagisterZatta : @Ingestibile79 Letteralmente andata dal chirurgo dicendo vorrei la faccia di belen sopra il collo di emma bonino - Ed52926520 : RT @FrancoRomanini1: Sono solo io ad essere malizioso nel pensare che Emma Bonino sia rientrata il +Europa in modo da essere in lista anche… - Yoda15271485 : RT @FrancoRomanini1: Sono solo io ad essere malizioso nel pensare che Emma Bonino sia rientrata il +Europa in modo da essere in lista anche… - 1603ina : RT @FrancoRomanini1: Sono solo io ad essere malizioso nel pensare che Emma Bonino sia rientrata il +Europa in modo da essere in lista anche… - vivinbaro : RT @eniiolucherini: #Draghi è una fortuna che secondo me bisogna meritarsi Emma Bonino. Immensa -