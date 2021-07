Elsa Fornero torna a Palazzo Chigi | sarà consulente gratuita di Mario Draghi - Lega | ' Non siamo tranquilli | il ministro Orlando spieghi il

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, su dedi, ha istituito il Consiglio d`indirizzo per l'attività programmatica in materia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Elsa Fornero

Tra i nomi degli esperti che gratuitamente daranno il loro contributo ci sono, Mauro Magatti, Silvia Scozzese, Anna Maria Tarantola e Giuseppe De Rita. Nel comunicato che è stato ...Il professore arruola la professoressa., ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità nel governo Monti, sarà consulente a Palazzo Chigi per le Politiche economiche. Lo si legge sul sito del ...Un ritorno inaspettato a Palazzo Chigi quello di Elsa Fornero. La 73enne ex ministra del Lavoro del governo Monti, famosa per aver pianto annunciando la ...Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, su delega di Mario Draghi, ha istituito il Consiglio d`indirizzo per l'attività programmatica in materia di coordinam ...