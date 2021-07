Elsa Fornero a palazzo Chigi consulente gratuita di Draghi | e la Lega insorge

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, su dedi Mario, ha istituito il Consiglio d'indirizzo per l'attività programmatica in materia di ...

Tra i nomi degli esperti che gratuitamente daranno il loro contributo ci sono, Mauro Magatti, Silvia Scozzese, Anna Maria Tarantola e Giuseppe De Rita. Nel comunicato che è stato ...Come un déjà vu . Dopo dieci anni e con il ritorno dei "tecnici" a Palazzo Chigi torna. Da ministra del Lavoro del Governo Monti, questa volta sarà consulente per il Governo Draghi nel Consiglio d'indirizzo per la politica economica, istituito, dieci giorni fa, dal ..."Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci - si legge sul sito - in forza della delega ricevuta dal presidente Mario Draghi in materia di coordinamento della ...Il 27 luglio si tornerà a parlare ufficialmente di pensioni: per quella data il ministro del Lavoro Orlando ha convocato i sindacati, che da settimane erano in pressing per la ...