Elettra Lamborghini stuzzica i follower | “Ho un bikini solo per te”

Advertising

ricatti88 : RT @tempoweb: Tsunami #Lamborghini Un'onda di commenti per questa #FOTO in bikini - RVallesina : Elettra Lamborghini - Pistolero - migueleloy_ : Elettra Lamborghini te amo - MIMANDIFUORI : @hounmaredentro_ elettra lamborghini - giadinagrisu : RT @tempoweb: Tsunami #Lamborghini Un'onda di commenti per questa #FOTO in bikini -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Il Tempo

La sirenasbaraglia i social. L'ereditiera ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in bikini blu elettrico e posa da diva a bordo piscina. Il fisico della cantante di 'Pistolero' è ...Tra gli artisti italiani, si è esibito con Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Capo Plaza ed. In questo momento Ale Zuber vive in Spagna, dove è impegnato a girare un documentario ...La sirena Elettra Lamborghini sbaraglia i social. L'ereditiera ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in bikini blu elettrico e posa da ...Le celebrity amano esporsi un po' nature, chi per non rovinare la tintarella, chi per vanità. Se non ricordate chi sono, ecco come rinfrescare la memoria!