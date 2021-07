Ecco i 384 azzurri alle Olimpiadi di Tokyo

Leggi su agi

(Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Con 384 atleti qualificati - 197 uomini e 187 donne - quella dell'Italia Team che parteciperàdisarà la spedizione italiana più numerosa di sempre della storia. Numeri da record per lo sport italiano che, oltre alla presenza in 36 discipline differenti, compresi i nuovi sport olimpici di arrampicata sportiva, surf e skateboard, sfiora la parità di genere. Forfait dell'ultima ora per il tennista Matteo Berrettini che non disputerà al torneo olimpico a seguito dei postumi di un infortunio muscolare. La Regione italiana più rappresentata ai Giochi sarà la Lombardia con 58 atleti seguita da Lazio con 40 e Veneto ...