Ecco come gli autocrati sorvegliano giornalisti, politici e dissidenti (Di lunedì 19 luglio 2021) Il software Pegasus, sviluppato dalla società israeliana Nso per offrire a militari, polizia e intelligence la possibilità di sorvegliare e intercettare terroristi e criminali, sarebbe stato utilizzato in modo illegale da diversi governi di tutto il mondo per spiare 50mila smartphone di attivisti per i diritti umani, politici, autorità religiose, avvocati e giornalisti. Compresa la direttrice del Financial Times Roula Khalaf. La rivelazione arriva da un'inchiesta internazionale di 16 testate giornalistiche, tra cui Guardian e Washington Post, che hanno riunito gli sforzi nel consorzio Pegasus Project, dal nome del software in questione.

