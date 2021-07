È stato arrestato in Francia l’ex brigatista Maurizio Di Marzio (Di lunedì 19 luglio 2021) La polizia francese ha arrestato a Parigi Maurizio Di Marzio, ex membro delle Brigate Rosse per cui l’Italia aveva chiesto l’estradizione. Di Marzio, che ha 59 anni, deve scontare 15 anni di carcere per diversi reati, tra cui il tentato Leggi su ilpost (Di lunedì 19 luglio 2021) La polizia francese ha arrea ParigiDi, ex membro delle Brigate Rosse per cui l’Italia aveva chiesto l’estradizione. Di, che ha 59 anni, deve scontare 15 anni di carcere per diversi reati, tra cui il tentato

