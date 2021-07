Durante Mangoni nuovo ambasciatore italiano a Bucarest

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 luglio 2021) La Farnesina rende nota, a seguito del gradimento del Governo interessato, la nomina deliberata dal Consiglio dei Ministri di Alfredo Mariacomed’Italia a. Alfredo Maria, nato a Napoli nel 1965, laureato in Scienze Politiche indirizzo politico-internazionale all’Università di Napoli nel 1987, entra in carriera diplomatica nel 1991. Al Ministero svolge incarichi in materia di cooperazione allo sviluppo e affari economici europei. Nel 1995 è primo segretario all’Ambasciata a Mosca. Dal 1999 al 2002 è Console Generale a Bengasi. Rientrato ...