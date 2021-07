Due cani bagnino salvano una 15enne nelle acque di Palinuro: le immagini del soccorso – Video (Di lunedì 19 luglio 2021) I labrador Igor e Luna sono entrati in azione lungo la costa del Cilento domenica pomeriggio, salvando ragazzina di 15 anni dalle acque di Palinuro. I due cani bagnino hanno soccorso la giovane che si era si era tuffata in acqua, piuttosto mossa, con alcune amiche quando è stata trascinata al largo dalla corrente. Insieme ai due cani-eroi, anche i compagni umani della “Scuola Italiana cani Salvataggio”, che da anni contribuiscono al pattugliamento del litorale di Palinuro. Assicurata al baywatch, Ilenia, questo il nome della quindicenne, aggrappandosi ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) I labrador Igor e Luna sono entrati in azione lungo la costa del Cilento domenica pomeriggio, salvando ragazzina di 15 anni dalledi. I duehannola giovane che si era si era tuffata in acqua, piuttosto mossa, con alcune amiche quando è stata trascinata al largo dalla corrente. Insieme ai due-eroi, anche i compagni umani della “Scuola ItalianaSalvataggio”, che da anni contribuiscono al pattugliamento del litorale di. Assicurata al baywatch, Ilenia, questo il nome della quindicenne, aggrappandosi ai ...

