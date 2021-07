Dopo Powell, ancora Powell. I democratici pressano Biden per il bis (Di lunedì 19 luglio 2021) Forse adesso è davvero il momento di Jerome Powell. Il presidente della Federal Reserve, imposto al vertice della Banca centrale nel 2018 al posto di Janet Yellen dall’allora capo della Casa Bianca, Donald Trump, salvo poi venire impallinato a più riprese a mezzo Twitter dallo stesso Trump per via delle resistenze di Powell al taglio dei tassi, si gioca il bis. L’ultimo a riuscirci è stato Ben Bernanke, governatore dal 2006 al 2014, l’uomo che gestì la grande crisi dei sub-prime e il dramma di Lehman Brothers. In questo momento la politica monetaria è importante come non mai negli Stati Uniti. La fase ultra-accomodante, ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 luglio 2021) Forse adesso è davvero il momento di Jerome. Il presidente della Federal Reserve, imposto al vertice della Banca centrale nel 2018 al posto di Janet Yellen dall’allora capo della Casa Bianca, Donald Trump, salvo poi venire impallinato a più riprese a mezzo Twitter dallo stesso Trump per via delle resistenze dial taglio dei tassi, si gioca il bis. L’ultimo a riuscirci è stato Ben Bernanke, governatore dal 2006 al 2014, l’uomo che gestì la grande crisi dei sub-prime e il dramma di Lehman Brothers. In questo momento la politica monetaria è importante come non mai negli Stati Uniti. La fase ultra-accomodante, ...

