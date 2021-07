Dopo le torture | sei prigionieri politici di al-Sisi tornano liberi

(Di lunedì 19 luglio 2021) Nel fine settimana il regime egiziano ha inaspettatamente liberato seidi spicco. Si tratta dell’avvocatessa per i diriti umani Mahienour el-Massry, dei giornalisti Mostafa al-Asar, Moataz Wadnan, Esraa Abdel Fattah, Gamal al-Gammal, e del dirigente del partito Alleanza popolare socialista Abdel Nasser Ismail, tutti sottoposti a detenzione preventiva da quasi due anni in attesa di processo. Le notizie hanno rimbalzato per ore, poi finalmente la conferma, mentre sui social network unal’altra iniziavano a circolare le foto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : Rappresaglia continua. Sequestri, torture e sparizioni. Dopo il colpo di Stato del 15 luglio 2016, il presidente tu… - robertosaviano : Domani il Parlamento italiano voterà il rifinanziamento degli accordi con la Libia. Ovvero: si voterà per finanziar… - palamanca : RT @TDellaLonga: Genova 2001: la 'macelleria messicana' della Diaz, le torture a Bolzaneto, l'uccisione di Carlo Giuliani. Vent'anni dopo r… - squeeze9 : RT @TDellaLonga: Genova 2001: la 'macelleria messicana' della Diaz, le torture a Bolzaneto, l'uccisione di Carlo Giuliani. Vent'anni dopo r… - ElPanardi : RT @1972book: Testimonianze di pestaggi, torture e umiliazioni nelle stazioni di polizia cubane. Tutti quelli che stanno ricordando Bolzane… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo torture

Agenzia ANSA

E non pochi osservatori sono arrivati a parlare anche di. Il presidente George W. Bush ... anche se illegale, e poi nel 1996 era stato reclutato per combattere in Cecenia, finendo tempo...Ultravox Firenze è lo spazio estivo immerso nel verde del parco delle Cascine: prima elo ...italiani e dalla Corte europea dei Diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia per leche ci ...Venti di Genova. Quello che accadde non fu un momento di violenza dei soli agenti, ma operazioni volute dai vertici Guardiamo a Genova 2001 in una prospettiva di lunga durata: si trattò di un esperime ...Alcuni processi, qualche condanna, molte omissioni e una travolgente voglia di rimozione. Il dopo G8 per le istituzioni repubblicane è stato un calvario. Costituzione e diritti umani, nell’estate di v ...