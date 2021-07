“Dopo le alluvioni in Germania acceleriamo: transizione green subito” (Di lunedì 19 luglio 2021) (di Antonio Cianciullo) In Germania la pianura cede sotto il peso di piogge che non si fermano. In Canada un intero villaggio è stato cancellato dai roghi innescati da temperature vicine ai 50 gradi. La California combatte da più di dieci anni contro una siccità che non dà tregua assetando i frutteti che rappresentano un’icona dello Stato. E l’Italia? Ci limitiamo a provare a scansare, con un po’ di fortuna, i colpi della crisi climatica? Oppure abbiamo un progetto che dà una mano a chi guarda al futuro, al 2050 che l’Europa vuole a impatto serra zero? “Leggo che il ministro della transizione ecologica parla della transizione ecologica ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) (di Antonio Cianciullo) Inla pianura cede sotto il peso di piogge che non si fermano. In Canada un intero villaggio è stato cancellato dai roghi innescati da temperature vicine ai 50 gradi. La California combatte da più di dieci anni contro una siccità che non dà tregua assetando i frutteti che rappresentano un’icona dello Stato. E l’Italia? Ci limitiamo a provare a scansare, con un po’ di fortuna, i colpi della crisi climatica? Oppure abbiamo un progetto che dà una mano a chi guarda al futuro, al 2050 che l’Europa vuole a impatto serra zero? “Leggo che il ministro dellaecologica parla dellaecologica ...

Advertising

HuffPostItalia : “Dopo le alluvioni in Germania acceleriamo: transizione green subito” - lorepas85 : RT @meteoredit: Dopo la #Germania il #maltempo colpisce anche l'#Austria: alluvioni lampo ed allerta per la piena dei fiumi. Ecco i video.… - meteoredit : Dopo la #Germania il #maltempo colpisce anche l'#Austria: alluvioni lampo ed allerta per la piena dei fiumi. Ecco i… - davv411 : Alluvioni, mega incendi, ondate di calore: un evento estremo dopo l’altro, stiamo perdendo pezzi di ghiacciai, fore… - laurabici : Alluvioni, mega incendi, ondate di calore: un evento estremo dopo l’altro, stiamo perdendo pezzi di ghiacciai, fore… -