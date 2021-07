Dopo il Covid, il "B Virus"? "Primo uomo morto al mondo". Quattro mesi di orribile agonia: come si è contagiato (Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo il coronaVirus, il vaiolo delle scimmie? Il nuovo allarme arriva dalla Cina, dove è morto il Primo uomo contagiato dal Monkey B Virus (BV). Si tratta di un Virus simile al vaiolo, ma meno grave. La prima vittima, come riporta il Messaggero, è un veterinario di Pechino di 53 anni che lavorava in un istituto di ricerca sui primati non umani. La sua identità non è ancora stata resa nota, ma a quanto s apprende aveva accusato i primi sintomi di nausea e vomito un mese Dopo avere dissezionato le carcasse di due scimmie a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021)il corona, il vaiolo delle scimmie? Il nuovo allarme arriva dalla Cina, dove èildal Monkey B(BV). Si tratta di unsimile al vaiolo, ma meno grave. La prima vittima,riporta il Messaggero, è un veterinario di Pechino di 53 anni che lavorava in un istituto di ricerca sui primati non umani. La sua identità non è ancora stata resa nota, ma a quanto s apprende aveva accusato i primi sintomi di nausea e vomito un meseavere dissezionato le carcasse di due scimmie a ...

