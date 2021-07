Dopo anni il volto storico lascia la serie tv | “Voglio dirvi addio e grazie”

(Di lunedì 19 luglio 2021)ben quattro stagioni arriva l’di uno dei personaggi storici dellatv. È ufficiale, l’attoreil cast. La notizia era nell’aria, ma la conferma è arrivata con un video apparso qualche ora fa su Instagram in cui lui, oltre ai ringraziamenti di rito, spiega che la sua avventura sul set della famosaè giunta al termine. Poche parole ma che confermano quello che in tanti già immaginavano, anche se a giudicare dal tenore di tanti commenti piovuti sotto il fatto che la voce circolasse già non ha ‘attutito’ il dispiacere del pubblico. Perché era dal primo episodio che vedeva ...

Advertising

amnestyitalia : Vent'anni dopo il G8 di Genova del 2001, molti dei responsabili delle gravi violazioni di diritti umani sono sfuggi… - lauraboldrini : Il #19luglio1992 ha segnato la Repubblica. #PaoloBorsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Wa… - enpaonlus : Il commovente incontro nella foresta: dopo 12 anni l’elefante riconosce il veterinario che l’ha curato e rimesso in… - nonnaangela60 : RT @DeerEwan: @Raffaella017 Hai ragione, questa è mia cugina di trent'anni dopo che è passata una settimana dalla seconda dose. https://t.c… - truuudetective : Fanno delirare Agnoletto 20 dopo il G8 di Genova , 'avevano ragione su tutto' in diretta su rainews 24. Gli posso… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni

Aveva solo 22il surfista spagnolo che ha perso la vita, proprio in mare durante un'uscita tra le onde di Playa Zicatela, a Puerto Escondido in Messico dove si trovava da qualche tempoaver ...Morto fumettista Charlie Hebdo che disegnò Maometto/ Kurt Westergaard aveva 86Quindi il ... Garattini si è soffermato anche sul primo ministro Boris Johnson, in isolamentoil contatto con un ...Dopo sei anni di assenza torna il trofeo "Luigi Berlusconi", creato nel 1991 da Silvio Berlusconi per celebrare.Dopo quattro stagioni sembrano destinate a dividersi le strade del bomber Antonio Cannavò e del Licata. La 29enne punta messinese nell’ultimo biennio di serie D ha firmato ben 24 reti e nove assist, n ...