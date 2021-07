Donnarumma alla Juventus | il clamoroso retroscena

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il portiere della Nazionale diventato grande nelle serate a Wembley è da poco approdato al Paris Saint-Germain. Dopo tutta una carriera nel Milan ha deciso di non accettare il rinnovo coi rossoneri e, dopo i vari rumors che vedevano vicinoJuve,fine è approdato sulle sponde della Senna. Laera già sulle sue tracce I bianconeri, oggi coperti nel ruolo di portiere dal polacco Szcz?sny, furono vicini ad acquistare il classe ’99 di Castellammare di Stabia. Come riportato da Tuttosport.it, l’ex attaccante juventino Fabrizio Ravanelli racconta di come fu vicinissimo nel 2011 l’approdo di ...

