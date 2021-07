Donna celebra il nazismo con un tatuaggio shock | ma non è la sola | anzi… – FOTO

(Di lunedì 19 luglio 2021) A Odesa in Ucraina ci sono nostalgici del Führer e non hanno timore a sbandierarlo pubblicamente. Sulla spiaggia del Black Sea è stata avvistata unacon il volto di Hitler tatuato sulla mano e una svastica sul sedere, tra lo sgomento generale degli altri bagnanti. Una doccia fredda al mare Mentre si aggira tra gli ombrelloni e i teli mari, la ragazza ha avuto gli sguardi attoniti di tutti addosso. I testimoni di tale adesione ideologica erano scioccati e riferiscono di essere rimasti “a bocca aperta”. Una disapprovazione che non è stato molto sommessa e silenziosa, tanto è vero che laè stata costretta ad andare via subito ...

Advertising

GFucci58 : RT @fanpage: Tutta l'autenticità di Emma Marrone, una bellezza senza filtri - Marilenapas : RT @fanpage: Tutta l'autenticità di Emma Marrone, una bellezza senza filtri - fanpage : Tutta l'autenticità di Emma Marrone, una bellezza senza filtri - Massimo59622428 : Leggo nell'articolo (solo un esempio) «In Spagna l’8 maggio non si celebra più la festa della donna, ma dei “corpi… - BenCross111 : RT @RadioMDN: #novitàdiscografiche -

Ultime Notizie dalla rete : Donna celebra

LA NAZIONE

...Fondazione Italiana Sommelier di Puglia abbraccia la sua grande famiglia di appassionati e... Madame Clicquot,audace e innovativa, nota come La Grande Dame de la Champagne, prese le ......di fantascienza reperibili in streaming e dedicati ai viaggi nello spazio Il 20 luglio si... Una manciata di galeotti e unamedico vengono spediti in una missione volta a raccogliere dati ...(LaPresse) - L'annuncio era arrivato una settimana fa, oggi è uscita 'We are the people', inno ufficiale degli Europei di calcio al via l'11 giugno in dodici città del Vecchio Continente, firmato da M ...Giornata speciale oggi per Claudia Tincani. La festa di compleanno molto attesa da parenti e amici vuole essere celebrata anche attraverso un caloroso messaggio di affetto: "E’ il compleanno di una de ...