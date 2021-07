Donatella Della Porta: «Fu una grande sconfitta per la polizia italiana» (Di lunedì 19 luglio 2021) Guardiamo a Genova 2001 in una prospettiva di lunga durata: si trattò di un esperimento repressivo fallito o dell’avvio di un ciclo di militarizzazione e violenza verso i movimenti? Forse tutte e due le cose ci dice Donatella Della Porta, preside Della classe di scienze politico-sociali Della Scuola Normale Superiore di Pisa. «Non dimentichiamo che prima di Genova c’era stata una forte repressione contro i dimostranti a Seattle e a Napoli. La protesta internazionale dopo le violenze contro i manifestanti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 19 luglio 2021) Guardiamo a Genova 2001 in una prospettiva di lunga durata: si trattò di un esperimento repressivo fallito o dell’avvio di un ciclo di militarizzazione e violenza verso i movimenti? Forse tutte e due le cose ci dice, presideclasse di scienze politico-socialiScuola Normale Superiore di Pisa. «Non dimentichiamo che prima di Genova c’era stata una forte repressione contro i dimostranti a Seattle e a Napoli. La protesta internazionale dopo le violenze contro i manifestanti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

