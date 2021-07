Domani a Benevento la tappa di “Obiettivo Tricolore”, staffetta promossa da Alex Zanardi (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento, 19 luglio 2021 – Domani (20 luglio) farà tappa a Benevento la staffetta “Obiettivo Tricolore”, manifestazione che nasce dal progetto di Alex Zanardi di portare in giro per l’Italia un messaggio di speranza, forza e resilienza. Lo rendono noto il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato allo Sport, Enzo Lauro. La manifestazione, che vede impegnati 70 atleti paralimpici che in 54 tappe attraversano 18 regioni passandosi un unico testimone per oltre 3.000 km, prevede per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti, 19 luglio 2021 –(20 luglio) faràla”, manifestazione che nasce dal progetto didi portare in giro per l’Italia un messaggio di speranza, forza e resilienza. Lo rendono noto il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato allo Sport, Enzo Lauro. La manifestazione, che vede impegnati 70 atleti paralimpici che in 54 tappe attraversano 18 regioni passandosi un unico testimone per oltre 3.000 km, prevede per ...

