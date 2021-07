(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Biscioneildelle azioni, a seguito dell’assegnazione di unpari a 0,3 EUR per ogni azione posseduta, con data di stacco cedola il 19 luglio 2021 e pagamento previsto il 21 luglio 2021. Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato applicato un fattore dipari a 0,90427569. In conseguenza di ciò, il fattore didei volumi è 1,10585744.

Advertising

DividendProfit : Dividendo straordinario: Mediaset rettifica il prezzo dei titoli - DividendProfit : Azioni Mediaset, prezzo rettificato per il dividendo straordinario -

Ultime Notizie dalla rete : Dividendo straordinario

SoldiOnline.it

Il Biscione rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'assegnazione di unpari a 0,3 EUR per ogni azione posseduta, con data di stacco cedola il 19 luglio 2021 e pagamento previsto il 21 luglio 2021. Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato ...Per quello che invece riguarda il Biscione, ad essere oggi oggetto di stacco è ilMediaset . E' possibile che le due quotate possano mettere a segno variazioni di prezzo ...(Teleborsa) - Il Biscione rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'assegnazione di un dividendo straordinario pari a 0,3 EUR per ogni azione posseduta, con data di stacco cedola il 19 luglio..Borsa Italiana ha fornito i nuovi prezzi delle azioni ordinarie di Mediaset sulle quali è stato applicato un fattore di rettifica di 0,90427569, in seguito al dividendo straordinario di 0,3 euro che s ...