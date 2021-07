Diversi governi hanno spiato con Pegasus giornalisti, attivisti e politici. Il software israeliano utilizzato anche da Orbán e per sorvegliare Khashoggi (Di lunedì 19 luglio 2021) Secondo un’inchiesta condotta condotta dal Washington Post, insieme ad altre sedici testate internazionali, Diversi governi, considerati “autoritari”, hanno utilizzato un software israeliano – chiamato Pegasus – per spiare i cellulari di giornalisti, attivisti, manager e politici. Il software Pegasus, venduto dall’israeliana NSO Group e già oggetto in passato di altre inchieste giornalistiche, è nato per consentire alle forze dell’ordine e alle agenzie governative di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) Secondo un’inchiesta condotta condotta dal Washington Post, insieme ad altre sedici testate internazionali,, considerati “autoritari”,un– chiamato– per spiare i cellulari di, manager e. Il, venduto dall’israeliana NSO Group e già oggetto in passato di altre inchiesteche, è nato per consentire alle forze dell’ordine e alle agenzie governative di ...

