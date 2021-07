Dispersi durante la gita sulle montagne del Friuli | li ritrovano nella notte

Advertising

frank9you : @Peter_Italy 1970 alluvione di Genova:35 morti 8 dispersi,se si impedisce ai corsi d'acqua di espandersi durante le… - HaseHelma : RT @LuigiBrugnaro: L’acqua è vita, ma può anche causare tragedie. La nostra solidarietà alle popolazioni del cuore dell’Europa che contano… - OndaWave_ : ??MORNING NEWS?? ????Germania: pesanti alluvioni hanno colpito la parte ovest del paese, il conteggio delle vittime a… - CHRISTO71868829 : RT @LuigiBrugnaro: L’acqua è vita, ma può anche causare tragedie. La nostra solidarietà alle popolazioni del cuore dell’Europa che contano… - MutiCarla : RT @LuigiBrugnaro: L’acqua è vita, ma può anche causare tragedie. La nostra solidarietà alle popolazioni del cuore dell’Europa che contano… -

Ultime Notizie dalla rete : Dispersi durante

Gli escursionistiin Friuli. L'allarme è scattato nella serata di ieri. Due escursionisti padovani, un uomo e una donna, risultavanodal pomeriggio , quando erano usciti per fare trekking sulle montagne del Friuli. Non vedendoli arrivare, il padre di uno dei due ha contattato il Nue112. Sulle tracce dei ragazzi si è mossa ...Cemento e fragilità del territorio. Lo scenario tedesco con morti emette in allarme la Coldiretti italiana. La Confederazione ricorda come sotto accusa in ...gran parte delle attività...Un nuovo appello alla prudenza è stato diffuso dal CNSAS nella serata di domenica 18 luglio, al termine di un weekend estremamente intenso ...Un nuovo appello alla prudenza è stato diffuso dal CNSAS nella serata di domenica 18 luglio, al termine di un weekend estremamente intenso ...