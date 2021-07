Diana Del Bufalo, tre obiettivi dell’attrice: ecco cosa farà (Di lunedì 19 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attrice Diana Del Bufalo ha voluto condividere con i suoi fan tre grandi obiettivi che si è prefissata nella sua vita. Scopriamone di più insieme. Diana Del Bufalo ha voluto condividere con tutti i suoi fan sui social un messaggio molto importante e cioè tre obiettivi che vuole assolutamente raggiungere nella sua vita. La Del Leggi su youmovies (Di lunedì 19 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attriceDelha voluto condividere con i suoi fan tre grandiche si è prefissata nella sua vita. Scopriamone di più insieme.Delha voluto condividere con tutti i suoi fan sui social un messaggio molto importante e cioè treche vuole assolutamente raggiungere nella sua vita. La Del

Advertising

Diana_Jungle : RT @AlterMoai: 'Dubium sapientiae initium' ? Il dubbio è l'inizio del sapere! (#BigPharma, #Pharmaceutical, #illustration) - SpettacoloMania : Al via a Taormina il #NationsAward2021 tra cinema, TV e ambiente. Tutti gli ospiti e i premiati ?? - WhyckieQueenie : @cvckoooo @cmqgloria sei tu che non capisci non solo l'ironia di Diana del Bufalo ma pretendi che se una cosa non t… - La7tv : #intanto Pioggia di critiche sui social per Diana Del Bufalo dopo la frase: 'Sono una delle poche donne a cui piace… - OptiMagazine : #DianaDelBufalo sul #catcalling: 'Sono una delle poche a cui piace', è polemica -