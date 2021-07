Dialogo tra Montalbano e Catarella sul vaccino sì o vaccino no

(Di lunedì 19 luglio 2021) Eri facta nu pauca de pluvia, chella che Sciascie acclamava nzuppaviddrania ma nun haviva purtata sullieva alla tirre e manca ai cristiana. Hodie matina faciva chiù cavuda de primma e Muntilbano sudave sul tirrazina a Marinelle a prima matine manca si avissa facta na cursa. Sudavia macari il malitta tilifuna che principiava macari la matine a rumperi i cabbasisa. “Catarè, pirchia scassa a primera matine?”: “Dutturi, ma lia commo sapia che sugno ia?”. Muntilbano: “Havia il vidiatilifuna”. Catarelli: “E che fussia? Indovi si accatte?”. M: “Si accate al mircata, ma lo vinnana sulo a chilla che ci videano”. C: “Ma macari ia ci vitti”. M: “Allura già accapisti che eri ia a rispunnerti”. C: ...

Dal 15 al 18 luglio 2021, la Comunità di Sant'Egidio ha ospitato colloqui di paceil governo di transizione rivitalizzato di unità nazionale del Sud Sudan, il South Sudan ...e la roadmap del...... scomparso lo scorso 7 febbraio: non un "semplice" direttore della fotografia, seppurei più ... scelti in unideale e costante con i film a cui si accompagneranno. Effetto Notte non è però ...Chanel presenterà la sua collezione Métiers d'Art 2021/22 con una sfilata che si terrà a Parigi martedì 7 dicembre. (ANSA) ...Il festival sulle competenze femminili torna con decine di eventi in presenza e in streaming. Tra le icone del femminismo mondiale, annunciate Gloria Steinem e Donna Ferrato; mentre si consolida e si ...