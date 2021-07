(Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Una “era” per “ripartire più forti di prima”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di, in un post su Facebook, commenta la nfase che si è aperta nel M5s dopo la presentazione del nuovo statuto da parte di Giuseppe Conte. “Lo dico con grande orgoglio: è iniziata laera del– afferma Di– La Carta dei Principi e dei Valori e lo Statuto illustrati da Giuseppe Conte rappresentano un'evoluzione dirompente. Riescono nell'intento di legare il nostro bagaglio identitario all'assetto proprio di una forza politica ...

Advertising

CarloCalenda : Vi ricordate quando, nel Conte 1, Salvini e Di Maio dicevano che #Quota100 avrebbe aiutato i giovani, creando posti… - CarloCalenda : Ogni 15 giorni circa un gregge infestante (sempre più piccolo) di grillini ricomincia con #Alitalia e #ILVA. Ho ris… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Di Maio “Per il Movimento 5 stelle si apre una nuova era” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Di Maio “Per il Movimento 5 stelle si apre una nuova era” - - MarceVann : RT @BiagioSiracusa: @ValeMameli Maledetto Monti che ha portato la Fornero, la Fornero schiavista e chi non la rincorre per cacciarla dell'I… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Per

Che la prova non sia facileConte, che però non ha altre alternative (essendosi dimostrata ... che fa capo a a quelli che sono forse i veri uomini forti del partito (Luigi Die Roberto Fico); ...Di Dario Marianelli verrà eseguita in prima assoluta la Suite tratta dalle musiche scritteil '...1 agosto "Histoire du Soldat" di Igor Stravinskij con I Solisti del Teatro alla Scala e Luigi...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.E' iniziata "la nuova èra" del MoVimento 5 Stelle, sulla base dei una nuova carta e di uno statuto che "rappresentano un'evoluzione ...