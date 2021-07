“Deride le regole anti-Covid” | l’Australia espelle commentatrice britannica

(Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug — Katie Hopkins,finita spesso al centro di polemiche per le proprie prese di posizione non allineate, ha ricevuto il benservito dal. Secondo quanto riportato dalla Bbc le autorità del Paese hanno infatti deciso dirla per aver «preso in giro» la quarantena in hotel e criticato il lockdownattualmente in vigore a Melbourne e Sidney. Sono infatti circa 12 milioni gli australiani nel Victoria e nella Grande Sydney in isolamento dal 16 giugno a causa di un’impennata della variante Delta. LaKatie ...

Espulsa. La commentatrice di estrema destra Katie Hopkins è stata cacciata dall' Australia dopo che ha deriso in una diretta Instagram leanti - Covid durante il suo soggiorno nel Paese con capitale Canberra . In particolare, nel video la 46enne ha aperto la porta della stanza d'albergo dove pernottava nuda, presentandosi a chi ...La controversa commentatrice britannica Katie Hopkins sarà espulsa dall'Australia per aver preso in giro la quarantena in hotel e deriso il lockdown anti - Covid attualmente in vigore nelle due ...La commentatrice britannica Katie Hopkins sarà espulsa dall’Australia per aver deriso la quarantena in albergo e le misure di sicurezza anticovid. Hopkins è già nota sui social per il suo razzismo e l ...Ha violato e deriso sui social le regole della quarantena: per questo il governo australiano le ha tolto il visto espellendola dal Paese. Protagonista della ...