Deride il lockdown in Australia | la commentatrice britannica Katie Hopkins rispedita a casa

Ultime Notizie dalla rete : Deride lockdown

Nel filmato Hopkins ha anche bollato icome la "più grande bufala della storia umana". Immediata la reazione delle autorità australiane che hanno deciso di annullarle il visto e rispedirla ...- - > Leggi Anche Covid, in migliaia protestano a Londra contro ilCommenti orribili - Il ministro degli Interni Karen Andrews ha definito i commenti della britannica 'orribili' e un 'pugno ...Hopkins, nota sui social per le sue frasi razziste e discriminatorie ha pubblicato un video a Sydney in cui diceva di voler "mettere in pericolo" gli operatori sanitari aprendo a sorpresa la porta sen ...Ha violato e deriso sui social le regole della quarantena: per questo il governo australiano le ha tolto il visto espellendola dal Paese. Protagonista della ...