Decreto Covid, verso le nuove regole sui colori: Regioni in zona gialla con terapie intensive al 5% e ricoveri al 10% (Di lunedì 19 luglio 2021) A distanza di un mese e mezzo dalle prime riaperture, dato il recente aumento dei casi di contagio da Coronavirus, causato anche dalla diffusione della variante Delta in Italia, l’esecutivo è al lavoro per la revisione dei parametri per definire i colori delle differenti aree italiane, così come già richiesto in passato dalle Regioni stesse. Secondo quanto appreso da fonti dell’Ansa, l’ipotesi più accreditata a cui sta lavorando il governo Draghi, consultando il Cts e gli esperti dell’Iss, sarebbe quella di dare maggior peso al parametro delle ospedalizzazioni. Qualora il numero di pazienti Covid presenti nei reparti di terapia intensiva ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) A distanza di un mese e mezzo dalle prime riaperture, dato il recente aumento dei casi di contagio da Coronavirus, causato anche dalla diffusione della variante Delta in Italia, l’esecutivo è al lavoro per la revisione dei parametri per definire idelle differenti aree italiane, così come già richiesto in passato dallestesse. Secondo quanto appreso da fonti dell’Ansa, l’ipotesi più accreditata a cui sta lavorando il governo Draghi, consultando il Cts e gli esperti dell’Iss, sarebbe quella di dare maggior peso al parametro delle ospedalizzazioni. Qualora il numero di pazientipresenti nei reparti di terapia intensiva ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Al via la settimana in cui si terranno le riunioni del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia con il… - laZuck64 : RT @SenatoStampa: #SostegniBis. Dossier di documentazione su ddl conversione, con modificazioni, decreto-legge n. 73, approvato dalla Camer… - SenatoStampa : #SostegniBis. Dossier di documentazione su ddl conversione, con modificazioni, decreto-legge n. 73, approvato dalla… - Open_gol : Come cambieranno le regole che determinano i colori delle Regioni - infoitinterno : Governo al lavoro sul decreto Covid, la maggioranza litiga sul green pass, polemiche sui vaccini -