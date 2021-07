Ddl Zan, Letta “Aperti al confronto ma non con Salvini” (Di lunedì 19 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Per quanto riguarda il Ddl Zan “domani è una giornata importante, ognuno si assumerà le sue responsabilità. Vedremo gli emendamenti presentati, sulla base di questo capiremo l'atteggiamento delle diverse forze politiche”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un incontro istituzionale, in merito alle spaccature per la legge contro l'omofobia. “Abbiamo detto che la gestione chiave è quella del Parlamento, il luogo in cui ci si confronta. Non ci tiriamo indietro, siamo convinti che il testo approvato sia ottimo e spingeremo affinchè il testo vada avanti, ma siamo Aperti in Parlamento al confronto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Per quanto riguarda il Ddl Zan “domani è una giornata importante, ognuno si assumerà le sue responsabilità. Vedremo gli emendamenti presentati, sulla base di questo capiremo l'atteggiamento delle diverse forze politiche”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, a margine di un incontro istituzionale, in merito alle spaccature per la legge contro l'omofobia. “Abbiamo detto che la gestione chiave è quella del Parlamento, il luogo in cui ci si confronta. Non ci tiriamo indietro, siamo convinti che il testo approvato sia ottimo e spingeremo affinchè il testo vada avanti, ma siamoin Parlamento al. ...

