Ddl Zan, cosa prevede il disegno di legge contro l'omofobia - IL TESTO INTEGRALE (Di lunedì 19 luglio 2021) Cos'è e cosa prevede il ddl Zan e quali sono i punti controversi del disegno di legge? La proposta di legge contro l’omotransfobia (Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 luglio 2021) Cos'è eil ddl Zan e quali sono i puntiversi deldi? La proposta dil’omotransfobia (Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della...

Advertising

bobogiac : Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattar… - ivanscalfarotto : Ieri su Repubblica un intelligente commento di Massimo Recalcati. Il primo modo per combattere quell’odio che il dd… - fattoquotidiano : Omotransfobia, Conte: “Ddl Zan? Lo sosteniamo assolutamente” – video - gandolag : RT @bobogiac: Quindi Letta il duro che “sul ddl Zan non si tratta” (ammazzando la legge), dice che sulla giustizia si può trattare (ammazza… - MauroCapozza : RT @erretti42: Ddl Zan, il videoblob sul peggio del dibattito in Aula: da 'Come fare leggi per i ciccioni' a 'peggio del fascismo'. Ecco co… -