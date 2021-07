Dall'Uruguay novità su Matias Vina alla Roma: è fatta, i dettagli dell'affare (Di lunedì 19 luglio 2021) La Roma ha raggiunto un accordo col Palmeiras per il cartellino di Matias Vina. Le cifre dell'affare. Leggi su 90min (Di lunedì 19 luglio 2021) Laha raggiunto un accordo col Palmeiras per il cartellino di. Le cifre

Advertising

CalcioNapoli24 : - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ???? Dall'#Uruguay sono certi (TWEET) ?? #MatiasVina sarà un giocatore della #Roma ?? Ecco le cifre dell'affare! https://… - forzaroma : Dall'#Uruguay: è fatta per #Vina all'#ASRoma, affare da 13,5 milioni - Cucciolina96251 : RT @romaforever_it: CALCIOMERCATO Roma, dall'Uruguay: tutto fatto per Vina in giallorosso - paoloasr81 : E niente...se lagnano ke non possono fa cronaca, ma poi se vuoi sapè qualcosa, le notizie arrivano dall'Uruguay, e… -