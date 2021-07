Dall’aumento dei contagi ai Giochi senza pubblico, chi ha paura di Tokyo 2020? (Di lunedì 19 luglio 2021) Finita la sbornia degli Europei di Calcio che hanno fatto sognare il mondo intero e che per un po’ hanno occupato l’attenzione di cittadini e media, ecco tornare l’allarme Covid per le varianti ormai in circolazione e per l’aumento dei casi di positività. A “farne le spese” è uno degli eventi sportivi più attesi: le Olimpiadi di Tokyo. Rimandate lo scorso anno per la pandemia, quest’anno il Giappone si gioca molto su questa manifestazione. Parliamo di tenuta del governo, di salute e gestione di un evento che viene subito dopo Euro2020 che, con tutte le critiche ricevute, ha però avuto l’appoggio totale da parte della nazione ospitante, ovvero ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 luglio 2021) Finita la sbornia degli Europei di Calcio che hanno fatto sognare il mondo intero e che per un po’ hanno occupato l’attenzione di cittadini e media, ecco tornare l’allarme Covid per le varianti ormai in circolazione e per l’aumento dei casi di positività. A “farne le spese” è uno degli eventi sportivi più attesi: le Olimpiadi di. Rimandate lo scorso anno per la pandemia, quest’anno il Giappone si gioca molto su questa manifestazione. Parliamo di tenuta del governo, di salute e gestione di un evento che viene subito dopo Euroche, con tutte le critiche ricevute, ha però avuto l’appoggio totale da parte della nazione ospitante, ovvero ...

