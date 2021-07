“Da pelata a capellona” Carolina Marconi | prima parrucca dopo la chemio | “Perché ho scelto questa”

(Di lunedì 19 luglio 2021) L’ex gieffinaha annunciato la sua battaglia contro il cancro al seno e,aver accorciato i capelli, ha deciso di prendere il rasoio elettrico e di rasarsi completamente. Con il secondo ciclo dellaterapia, infatti, la showgirl ha iniziato a perdere i capelli, frangente che ha anche immortalato e condiviso con i suoi fan. Tutti i suoi follower in questo periodo le stanno particolarmente vicini con messaggi di forza e affetto. Oraha deciso di mettere la: “Buongiorno, come state? Io bene! Come vedete oggi da pelatina a ...

