Da Mykonos a Barcellona | estate ancora sotto il segno della pandemia

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Non si ferma neppure con la stagione estiva la corsa del coronavirus “trainata” dalla variante Delta che spaventa anche le tradizionali mete turistiche che temono ora un “rimbalzo” negativo, costrette a correre ai ripari per limitare i possibili danni. A, isola greca presa letteralmente d’assalto specie dai più giovani, le autorità locali hanno deciso nuove restrizioni: fino al 26 luglio stop alla musica nei ristoranti, nei caffè e nei club mentre saranno autorizzati a spostarsi tra l’una e le sei del mattino solo coloro che vanno e vengono dal lavoro (o per emergenza medica). Prima era toccato aripristinare il blocco ai ...

Advertising

transnazionale : Liberi tutti nel Regno Unito, coprifuoco a Barcellona e Mykonos #spaziotransnazionale informa - bizcommunityit : Coronavirus, da Barcellona a Mykonos: ecco le mete turistiche dove torna il coprifuoco - sole24ore : Coronavirus, da Barcellona a Mykonos: ecco le mete turistiche dove torna il coprifuoco - EsteriLega : Coronavirus, da Barcellona a Mykonos: ecco le mete turistiche dove torna il coprifuoco Fino al 26 luglio la musica… - DavideSottile5 : RT @sole24ore: Coronavirus, da Barcellona a Mykonos: ecco le mete turistiche dove torna il coprifuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Mykonos Barcellona

, isola greca presa letteralmente d'assalto specie dai più giovani, le autorità locali ... Prima era toccato aripristinare il blocco ai movimenti notturni. "Misure" che ...Ma la variante Delta (e non solo) preoccupano tanto che, dopo la Spagna cone altre località della Catalogna, anche l'isola greca diintroduce il coprifuoco notturno. A Tokyo, ...(Teleborsa) - Non si ferma neppure con la stagione estiva la corsa del coronavirus "trainata" dalla variante Delta che spaventa anche le tradizionali mete turistiche che temono ora un ...Da oggi obbligo di un tampone negativo per chi proviene da alcuni Paesi come la Gran Bretagna. A Londra però è Freedom Day. Coprifuoco a Mykonos, contagi a ...