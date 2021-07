Crollo cavalcavia | intesa sui risarcimenti | il 6 9 sentenza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Crollo cavalcavia

ANSA Nuova Europa

Il 6 settembre - a quasi cinque anni daldel ponte di Annone Brianza (Lecco) che è costato la vita al Lecchese Claudio Bertini, 68 anni, e ferito sei persone - sarà letta la sentenza nei confronti dei quattro imputati. Il pm Andrea ...Tornare a investire in sicurezza prima di tutto come si è fatto dopo ildeldi Annone Brianza, il primo a cedere in Italia e guarda caso anche lui sulla Ss36. L'elenco però è lungo ...Il 6 settembre - a quasi cinque anni dal crollo del ponte di Annone Brianza (Lecco) che è costato la vita al Lecchese Claudio Bertini, 68 anni, e ferito sei persone - sarà letta la sentenza nei confro ...Annone, crollo del ponte: nel rimpallo di responsabilità, le difese 'accusano' il tir e l'impresa. A settembre la sentenza ...