(Di lunedì 19 luglio 2021) Dopo la vittoria di Sanremo e dell’Eurovision, istanno conquistando il mondo intero. Per la band romana tantissimi complimenti ma anche qualche critica (fin troppo pesante).: il durissimo articolo La primatura ufficiale alla band di Damiano David arriva da Stereogum, punto di riferimento per i appassionati della scena... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il Fatto Quotidiano

stronca i Maneskin: il durissimo articolo La prima stroncatura ufficiale alla band di Damiano David arriva da Stereogum , punto di riferimento per i appassionati della scena rock e ..."Avremo l'onore di ospitare al Festival, per un cammeo, ovvero l'introduzione ai 24 Preludi di Chopin eseguiti dalla notissima pianista Gloria Campaner, dello scrittore,e conduttore ...Dal teatro dei burattini alle restituzioni dei giovani che partecipano ai workshop under 21 e under 12, da due beniamine del teatro toscano, come Francesca Sarteanesi e Luisa Bosi al cabaret, dalla pr ...Famoso critico musicale stronca i Maneskin: "Preferiamo la morte del rock", ecco il durissimo articolo contro la band di Damiano David.