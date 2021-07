Crisi tra Laura Chiatti e Marco Bocci, lei risponde con una foto (Di lunedì 19 luglio 2021) A intervalli più o meno regolari arrivano per Laura Chiatti e Marco Bocci le voci di una presunta Crisi. Puntualmente è lei a smentire ma da un po’ di tempo la Chiatti aveva smesso facendo così aumentare i pettegolezzi. Marco Bocci è impegnato con il suo tour teatrale, stanchissimo, sempre in viaggio e concentrato. Mancano da tempo i commenti pieni d’amore tra loro due e di recente sembra che Laura Chiatti non abbia dato importanza a una storia postata da suo marito. Troppi indizi per gli appassionati del gossip e per chi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 luglio 2021) A intervalli più o meno regolari arrivano perle voci di una presunta. Puntualmente è lei a smentire ma da un po’ di tempo laaveva smesso facendo così aumentare i pettegolezzi.è impegnato con il suo tour teatrale, stanchissimo, sempre in viaggio e concentrato. Mancano da tempo i commenti pieni d’amore tra loro due e di recente sembra chenon abbia dato importanza a una storia postata da suo marito. Troppi indizi per gli appassionati del gossip e per chi ...

Advertising

LettereTJ : L’anglosfera, intesa dal Regno Unito come solidarietà anglosassone in alternativa ad un impero in crisi, è ormai un… - Akylle7 : @paolo_bravi @elio_vito E lo stop al commercio con paesi dove l'omosessualità è reato non è fattibile, e lo sa beni… - erporomarchese : RT @giodiamanti: Tra Italia Viva e Pd è piena crisi sul ddl Zan. Però attenti: Renzi resta il leader meno apprezzato dagli italiani, ma da… - il_sankarista : RT @michelegiorgio2: Proteste e manifestazioni di appoggio alla Rivoluzione. La pandemia ha reso ancora più urgenti le riforme, mentre gli… - anjaste : Uscita #chick-lit 'Una Zebra a Pois L’ Amore ai tempi della crisi' di Giulia... -