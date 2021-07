CrediFriuli | sostegno al risanamento della facciata del santuario della Madonna di Strada di San Daniele

(Di lunedì 19 luglio 2021) Sandel Friuli non è solo sinonimo di prosciutto, ma è anche storia e cultura diffusa sul territorio. Da conservare e difendere. Questi sono stati i motivi che hanno spintoa partecipare, con un contributo diretto di 5.000 euro, a un’importante opera di sistemazione (i cui lavori sono in fase di avvio), che riguarderà ladeldi, necessitante di un intervento diconservativo. Ilvenne edificato nel XVII secolo per accogliere un’ancona ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : CrediFriuli sostegno

Nordest24.it

... del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo " Direzione Generale Spettacolo econ ildi Fondazione Friuli eMore Than Jazz 2021 si avvale deldella Regione, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli e tra gli sponsor annovera, Ceccarelli Group, Ristorante Alla Vedova, Prontoauto, ...San Daniele del Friuli non è solo sinonimo di prosciutto, ma è anche storia e cultura diffusa sul territorio. Da conservare e difendere. Questi sono stati i ...Il festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi presenta il suo settimo appuntamento arrivando a Chiopris Viscone (Ud), nel giardino di Palazzo De Senibus, con il concerto della ...