Covid Veneto, Zaia: "Test in aeroporti per arrivi da Paesi a rischio" (Di lunedì 19 luglio 2021) "Alla luce degli sviluppi della diffusione nel mondo dei contagi da variante D del Covid ho firmato poco fa una nuova ordinanza che istituisce misure di controllo e sicurezza per chi arriva negli aeroporti veneti". Ne dà notizia il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, "Si tratta di un'attività prudenziale – specifica Zaia – che riguarda in particolar modo alcuni Paesi europei per i quali l'Ecdc, l'European Centre for Disease Prevention and Control, segnala delle criticità. Peraltro anche in Veneto abbiamo casi di positività al rientro, poi trasmessa a soggetti che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) "Alla luce degli sviluppi della diffusione nel mondo dei contagi da variante D delho firmato poco fa una nuova ordinanza che istituisce misure di controllo e sicurezza per chi arriva negliveneti". Ne dà notizia il presidente della Regione, Luca, "Si tratta di un'attività prudenziale – specifica– che riguarda in particolar modo alcunieuropei per i quali l'Ecdc, l'European Centre for Disease Prevention and Control, segnala delle criticità. Peraltro anche inabbiamo casi di positività al rientro, poi trasmessa a soggetti che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La festa veneziana del Redentore è tornata in laguna sabato sera, con l'atteso spettacolo dei fuochi artificiali ad… - sole24ore : ?? #Covid, Lazio, Sicilia, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna sono le regioni con il maggior numero di casi giornal… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'Tamponi negli aeroporti veneti per rientro da Paesi a rischio' #Covid - globalistIT : - lifestyleblogit : Covid Veneto, Zaia: 'Test in aeroporti per arrivi da Paesi a rischio' - -