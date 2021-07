Covid, vaccinato il 50% degli italiani. Ma il contagio cresce. Si punta sul green pass? (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 27.120.766 gli italiani che completamente vaccinati, pari al 50,21 % della popolazione over 12. Secondo il sito del Governo, in totale sono 61.543.227 le dosi somministrate, pari al 92,9% di ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 27.120.766 gliche completamente vaccinati, pari al 50,21 % della popolazione over 12. Secondo il sito del Governo, in totale sono 61.543.227 le dosi somministrate, pari al 92,9% di ...

Advertising

borghi_claudio : Partiamo da questa tabella dell'ISS che indica per fasce di età i ricoveri e i decessi per covid nello scorso mese.… - PagellaPolitica : Non è vero che entro mercoledì 21 luglio il 70% della popolazione in Lombardia sarà completamente vaccinato contro… - TgLa7 : #Covid, Gran Bretagna: positivo al Covid19 il ministro Salute Sajid Javid. E' vaccinato, ha sintomi lievi - MMaXXprIIme : Come può un vaccinato risultare positivo al Covid, finire in terapia o addirittura morire per mano di un NoVax. Me… - carseri : RT @borghi_claudio: Partiamo da questa tabella dell'ISS che indica per fasce di età i ricoveri e i decessi per covid nello scorso mese. Com… -