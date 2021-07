Covid, un italiano su due tra gli over 12 ha completato il ciclo vaccinale (Di lunedì 19 luglio 2021) Un italiano su due, tra gli over 12, ha completato il ciclo vaccinale contro il Covid con entrambe le dosi. Lo conferma il report del governo: gli italiani immunizzati sono 27.311.228, pari al 50,57% ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 luglio 2021) Unsu due, tra gli12, hailcontro ilcon entrambe le dosi. Lo conferma il report del gno: gli italiani immunizzati sono 27.311.228, pari al 50,57% ...

