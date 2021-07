Covid, ultime news. Ipotesi zona gialla con 5% terapie intensive occupate e 10% ricoveri (Di martedì 20 luglio 2021) Si lavora al nuovo decreto anti-Covid, che prevede un Green Pass esteso: la decisione nella Cabina di regia di mercoledì. Nel bollettino del 19 luglio, 2.072 casi e 7 morti. Tasso di positività al 2,3%. Nel nostro Paese il 50% della popolazione over 12 è immunizzato. Nel Regno Unito stop alle restrizioni malgrado il picco di contagi a causa della variante Delta Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 luglio 2021) Si lavora al nuovo decreto anti-, che prevede un Green Pass esteso: la decisione nella Cabina di regia di mercoledì. Nel bollettino del 19 luglio, 2.072 casi e 7 morti. Tasso di positività al 2,3%. Nel nostro Paese il 50% della popolazione over 12 è immunizzato. Nel Regno Unito stop alle restrizioni malgrado il picco di contagi a causa della variante Delta

IlContiAndrea : Entro mercoledì cabina di regia per #GreenPass (vaccinati, chi è guarito dal Covid, o tampone negativo nelle ultime… - Agenzia_Ansa : FLASH | Salgono ancora leggermente i positivi ai test per il Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 3.127 seco… - Agenzia_Ansa : Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore 868 morti provocati dal Covid e 34.339 nuovi contagi, confermandosi co… - roccoitaliano : RT @TgrRaiCalabria: #Covid: 59 nuovi positivi in #Calabria nelle ultime 24 ore, nessun decesso. Al via la vaccinazione degli over 60 nelle… - pierbaroni : RT @ValeriaMartano: Covid, l'Indonesia al collasso: oltre 54mila casi nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Da Gucci alla lirica: l'arte eclettica di Ignasi Monreal ... realizzate da uno dei più interessanti artisti delle ultime generazioni, lo spagnolo Ignasi ...di Roma da molto tempo ma quando stavamo per iniziare finalmente un progetto insieme è arrivato il Covid. ...

Covid: cluster in Molise, 50 contagiati a Guglionesi E' Guglionesi il comune molisano con il numero più alto di malati di covid in questo momento. A seguito del cluster che nelle ultime due settimane ha coinvolto soprattutto i più giovani del paese è salito a 50 il numero dei positivi nel comune della provincia di ...

Coronavirus. ll giorno del sorpasso, nella Ue più vaccinati che negli Usa Il Sole 24 ORE Pescara, variante Delta e Epsyolon-Covid tra i temi della Commissione PESCARA - “Dopo la Delta, arriva la variante Epsylon-Covid a preoccupare la comunità medico-scientifica. Arriva dai paesi del Terzo Mondo, ma soprattutto ...

La variante Delta affonda le Borse, Milano la peggiore. Tonfo di Wall Street L’ombra delle varianti Covid si allunga sui listini. Nuovo tonfo del petrolio dopo la “fumata bianca” dell’Opec+ che ha dato il via libera all’aumento della produzione. Euro sotto 1,18 dollari, spread ...

